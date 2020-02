Ravera incontra i giovani, storie di aiuto e solidarietà raccontate a giovani

Sanremo. Storie di aiuto, solidarietà, carità, empatia raccontate dallo psicologo dell’Asl1 Roberto Ravera ai giovani della comunità parrocchiale di San Siro.

L’appuntamento con il presidente di Fhm Italia, impegnato da anni nella realizzazione di progetti concreti di sostegno alla fascia più giovane delle popolazioni colpite dalla morsa della povertà, è per venerdì 21 febbraio alle ore 21 presso il teatro parrocchiale di piazza San Siro.

Un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono scoprire, in presa diretta, cosa vuol essere in prima linea per aiutare le persone, magari pensando di voler diventare volontari attivi per il bene degli altri.