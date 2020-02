Rari Nantes Imperia, le prime squadre giocano in casa

Imperia. Archiviato il week-end con il doppio successo giallorosso, è il momento di guardare al prossimo turno. Luci accese alla Cascione: entrambe le Prime Squadre giallorosse giocheranno in casa.

Sabato pomeriggio, 15 febbraio, alle 18 la Rari Nantes Imperia maschile ospiterà il Rapallo Nuoto per la V° giornata del campionato di serie B, girone 1. Gli ospiti navigano nelle zone alte della classifica e, come lo scorso anno, sono tra le squadre accreditate per raggiungere i play-off. Dopo le prime tre vittorie di fila, nell’ultimo turno hanno patito un k.o. contro Lerici.

I ragazzi di Fratoni voltano pagina dopo la fondamentale vittoria nello scontro diretto contro Chiavari. L’allenatore potrà disporre nuovamente di Giacomo Rocchi e di Giacomo Fratoni, di rientro dalla squalifica.

Domenica 16 febbraio alle 17 sarà invece il turno della Rari Nantes Imperia femminile, impegnata nella IV°giornata di serie A2, girone Nord. Alla Piscina Cascione di Imperia arriva AN Brescia. Le ragazze di Stieber cercano la vittoria per proseguire il trend positivo delle ultime uscite ed incamerare punti in vista della seconda parte di stagione.