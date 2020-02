Rari Nantes Imperia, i risultati delle squadre giovanili

Imperia. Nella domenica precedente all’ordinanza di sospensione dei campionati, sono scese in acqua due formazioni delle giovanili giallorosse.

La squadra under 13, allenata da Nicola Rosso, ha espugnato la piscina di Albenga battendo Idea Sport col risultato 8-13. Un risultato che consente di consolidare il primato in classifica dei giallorossi. Tra le tante note liete c’è sicuramente la vena realizzativa di Pietro Rombo, autore di 7 reti. Questa la formazione scesa in acqua: Monari, Morchio J. 1, Morchio L., Prette, Tambuzzo 1, Buemi 2, Carrai 1, Lanini 1, Rombo 7, Alberti, Marfella, Vassallo, Baffi.

La seconda fase del girone Y under 15 comincia con una sconfitta per la Rari Nantes Imperia. Il team guidato da Enrico Gerbò lotta fino all’ultimo, nonostante i continui fischi arbitrali, e cede soltanto nel finale al Crocera per 12-7