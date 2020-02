Rari Nantes Imperia, i risultati del settore giovanile

Imperia. La Rari Nantes Imperia giovanile è scesa in acqua con due sole squadre nell’ultima settimana.

Le giallorosse, categoria under 19 allenate da Merci Stieber, hanno ceduto al forte Rapallo dopo una prestazione coriacea. Nel match casalingo, il risultato finale è stato 10-16 per le ospiti che così sono salite in testa alla classifica del girone.

Cadono le tra le mura amiche anche i giovanissimi under 15 che hanno perso 12-13 contro Crocera. La formazione allenata da Enrico Gerbò è tra le più giovani del raggruppamento contando tra le proprie fila anche diversi 2008.