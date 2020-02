Rari Nantes Imperia, fine settimana impegnativo per le prime squadre di nuoto e pallanuoto

Imperia. Sarà un week-end davvero impegnativo quello che attende le prime squadre della Rari Nantes Imperia.

I ragazzi di Fratoni, che disputano il campionato di serie B maschile girone 1, tornano a giocare alla Cascione, dove sabato 8 febbraio ospiteranno Chiavari Nuoto per la IV° giornata. Fischio d’inizio, affidato al signor Mazzoccoli, fissato alle 18. I giallorossi non potranno contare su Giacomo Fratoni e Giacomo Rocchi, fermati dal giudice sportivo per un turno. Di fronte, ci saranno gli ex Tommaso Russo e il tecnico Andrea Pisano, ricordato sempre con grande stima da tutto l’ambiente imperiese per la cavalcata in A2 della stagione 2016-17 e la promozione in B.

Le Rari-Girls anticipano al sabato sera il derby ligure! La squadra di Merci Stieber giocherà, infatti, sabato 8 febbraio alle 20, alla piscina Sciorba di Genova. Avversaria della III° giornata sarà la Locatelli, l’altra rappresentante della Liguria nel Girone Nord. Le giallorosse e le genovesi sono appaiate a tre punti, dopo la vittoria di entrambe nell’ultimo turno. Per l’occasione ci sarà un fischietto eccellente: Marco Piano, che in settimana ha diretto il match di A1 NC Milano-Orizzonte Catania.

Tra l’8 ed il 9 febbraio, sempre alla piscina Sciorba di Genova, sarà impegnata anche la prima squadra di nuoto, guidata da Davide Dreossi. Gli atleti si giocano il passaggio ai Campionati Regionali, previsti per fine mese, nella III° Prova di Qualificazione in Vasca Corta. Appuntamento importante per cercare il tempo utile per accedere alle Finali Liguri e per migliorare i personali riscontri cronometrici.