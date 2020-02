Rari Nantes Imperia, esordienti protagonisti della V prova regionale

Imperia. E’ il nuoto il grande protagonista dello sport imperiese: nello scorso week-end, gli Esordienti della Rari Nantes Imperia hanno disputato la V° Prova Regionale. Mentre, da domani, la Prima Squadra sarà impegnata a Torino per lo Swimto 2020.

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, la Rari è attesa allo Swimto 2020, uno dei più prestigiosi eventi della stagione organizzato dal Centro Nuoto Torino. La Prima Squadra giallorossa di nuoto, allenata da Davide Dreossi, se la vedrà con oltre 500 atleti provenienti dalle piscine di tutta Italia. E sono tanti i nomi illustri che gareggeranno tra il Palanuoto e il Centro Sisport: il primatista italiano dei 100 Stile Alessandro Miressi, la baby-fenomeno Benedetta Pilato (argento europeo nei 50 Rana), Stefania Pirozzi (un oro europeo e due Olimpiadi disputate), il recordman italiano 50 Stile Vergani, l’argento di Kazan 2015 Erika Musso e l’astro ligure Alberto Razzetti.

«Sarà una bellissima esperienza che, sicuramente, unirà ancor più il gruppo e lo farà crescere» – queste le parole di Mister Dreossi prima della partenza insieme agli atleti Martina Acquarone, Edoardo Campi, Gaia Guerriero, Stefano Marzorati, Chiara Marzorati, Soraya El Baraka, Sofia El Baraka, Domitilla Piotti e Gaia Rovella.

Gli Esordienti A e B della Rari Nantes Imperia di Nuoto, lo scorso 16 febbraio, sono stati tra i grandi protagonisti della V° Prova Regionale. I tecnici Dreossi e Atzori che hanno accompagnato le squadre sono risultati molto soddisfatti al termine delle prove. Davide Dreossi, allenatore degli Esordienti A, ha commentato: «Ci sono stati ulteriori miglioramenti e sono davvero felice perché tutti sono andati bene. Da Robaerta Ascheri che ha gareggiato seppur influenzata ad Anna Marzorati che ha raggiunto la qualificazioni alle Finali Regionali nei 100 Rana, 200 Rana e 200 Stile e c’è una speranza anche per i 200 Misti.

In generale però ho notato un bell’atteggiamento: da Siria Tassone e Alexandra Lupi nei 200 Stile e nei 100 Rana, ai fratelli Callari – Frida e Linus – impegnati nei 200 Stile e 200 Rana. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Martina Rigardo».

Tanti sorrisi anche per Federica Atzori, tecnico degli Esordienti B, che ha detto: « Siamo al giro di boa per gli Esordienti B che hanno disputato le stesse gare della Prima Prova con miglioramenti cronometrici notevoli per Bellini e le gemelle Rossi. Molto buone anche le prove di Gargiulo, Maisano e Pirero che, assenti nella prima prova, erano delle new entry per queste distanze. Sono molto soddisfatta dei miei piccoli atleti».