Raffiche di vento pericolose: per il meteorologo Pennellatore l’Imperiese è da codice giallo

Imperia. Il meteorologo Achille Pennellatore lancia il suo avviso per raffiche di vento pericolose sull’Imperiese:

«Attenzione, da questa mattina alle 10 circa la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori entreranno in codice meteo giallo per raffiche di vento pericoloso fra W e SW e, dalle 19,30 addirittura in codice meteo arancio per raffiche di vento molto pericolose da W.

Non che prima non ci sarà vento, alcune raffiche di preparazione potranno già raggiungere la forza 7. Prestare la massima attenzione agli alberi pericolanti, alle insegne, ai vasi di fiori sui davanzali, ai semafori appesi, a tutto quello che può costituire pericolo sotto la forza del vento. Abbiate cura di voi».