Raffiche di vento a 100 km orari, Météo France dirama allerta arancione dalle 20

Nizza. Libeccio con raffiche di vento che supereranno i 100 km orari sulla costa. E’ questo il motivo per cui Météo France ha diramato un bollettino di vigilanza “arancio” per il dipartimento 06, ovvero per la vicina Costa Azzurra e le Alpi Marittime francesi.

Il vento di nord ovest si è rafforzato nella tarda mattinata. Nell’entroterra, in serata, sono attese raffiche di vento tra i 130 e i 150 km orari, mentre sul litorale, non dovrebbero superare i 110 km orari. L’intensità del vento andrà a diminuirei nel pomeriggio di martedì 11 febbraio.