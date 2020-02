Quest’estate un punto vendita Ikea aprirà nel centro di Nizza

Nizza. In attesa dell’apertura del negozio Ikea nella piana del Var, prevista per la fine del 2021, quest’estate aprirà un punto vendita in centro città. Quindi, dalla nostra provincia, sarà probabile che molti preferiranno recarsi nella capitale della Costa Azzurra piuttosto che a Genova o ad Albenga, dove un piccolo store è sito nel centro commerciale Le Serre.

Secondo quanto riporta Nice Matin, Walter Kadnar, CEO della filiale francese del colosso svedese del mobile, lo ha annunciato mercoledì mattina, durante una visita al cantiere della Plaine du Var insieme al sindaco di Nice Christian Estrosi: il marchio aprirà un negozio di 300 metri quadri in rue Paul-Déroulède, vicino al viale Jean-Médecin.

Venti venditori e consulenti saranno presenti sul posto. Il cliente avrà anche la possibilità di acquistare e di farsi spedire lì tutti gli articoli offerti dal marchio scandinavo.