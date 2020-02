Sanremo. Gli effetti di quella che, in questo caso, si può tranquillamente chiamare “psicosi Coronavirus” si fanno sentire su di un’attività commerciale sanremese. Più precisamente sul ristorante cinese “La Muraglia” di via Roma.

Come si legge su un cartello, affisso sulla saracinesca chiusa dai proprietari: «Gentili clienti, ci spiace informarvi che per la situazione generale che si è venuta a creare, non potendo più sostenere i costi di gestione, chiuderemo per un breve periodo. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato ed aiutato in questo periodo difficile. A presto! Forza Italia e forza Cina».

Con toni rispettosi e non eccessivi i gestori del ristorante ci fanno capire come pregiudizi ed inutili timori, riducendo drasticamente il numero di clienti, abbiano causato un danno non da poco alla loro attività.