Imperia. Proseguono gli interventi di Service Learning del Polo Tecnologico Imperiese, un progetto che coniuga con successo la didattica del Sapere e Saper Fare (il Learning) con interventi di servizio solidale (il Service) destinati a soddisfare in modo efficace i bisogni del territorio, lavorando per la comunità.

Ancora protagonisti gli studenti del triennio del corso di Informatica & Telecomunicazioni dell’I.T.I. G. Galilei di Imperia, che ieri sono intervenuti per tutta la giornata alla Scuola Secondaria di I Grado “Roggerone” di San Bartolomeo, appartenente all’Istituto Comprensivo di Diano Marina. I ragazzi si sono occupati del ripristino e revisione del laboratorio di informatica, attraverso aggiornamenti software, pulizia completa dell’hardware e ripristino dei computer non funzionanti. Attenzione è stata rivolta anche ai computer nelle classi che lamentavano problematiche sulle LIM (in un caso una LIM destinata a prossima sostituzione perchè ritenuta guasta è stata invece resa operativa grazie a un software open source).

La problematica principale che ha messo in “crisi” le molte scuole che hanno richiesto l’aiuto dei giovani studenti del Polo – quest’anno sono già 5 – è il termine del supporto di Windows 7 da parte di Microsoft dal 14 gennaio, che ha reso i computer ancora dotati di tale sistema operativo esposti a rischi di sicurezza (virus, incompatibilità) e sopratutto non più in regola con le rigide direttive del regolamento GDPR. Ma grazie al lavoro degli instancabili ragazzi del Polo si è potuto aggiornare con successo le macchine senza alcuna spesa per la comunità (l’aggiornamento a Windows 10 è infatti gratuito, anche se non semplice per un utente medio), e con tanta esperienza in più per gli alunni.

Il progetto è coordinato dal professor Simone Zanella del Polo Tecnologico Imperiese con il supporto dei docenti e del personale delle scuole coinvolte, l’intervento a San Bartolomeo è stato possibile grazie alla collaborazione della dirigente del Polo Tecnologico Imperiese Elisabetta Bianchi e della dirigente dell’I.C. Novaro di Diano Patrizia Brosini.