Promozione, quarta vittoria consecutiva per il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Quarta vittoria consecutiva, quinto posto in classifica, zona play-off raggiunta. Con il successo sulla Veloce (0-1) il Ventimiglia Calcio di Promozione sembra non volersi fermare più. Nuovo obiettivo: il Serra Riccò che precede i granata di soli due punti.

Il prossimo turno prevede una sfida casalinga con il Celle Ligure, quintultima in classifica: chissà che la serie positiva non continui. E col Celle rientrerà in campo l’allenatore Luccisano, che avrà così scontato le tre giornate di squalifica mentre la rosa granata sarà al nuovamente completo non essendoci diffidati.

Il minuto clou di tutta la partita è il sesto del primo tempo. Punizione dal limite, batte Ventre, il pallone finisce sulla barriera e poi sui piedi di Salzone che lancia un missile all’incrocio sul quale Binello non può far nulla. Poi il Ventimiglia dimostra il suo stato di grazia, controllando la partita, non rischiando praticamente nulla.

Nella ripresa Scappatura sbaglia una buona occasione per raddoppiare, nel finale l’incontro diventa nervoso poiché la Veloce vorrebbe almeno il pareggio. Ma i granata non si scompongono e alla fine si prendono meritatamente i tre punti.

Veloce-Ventimiglia Calcio 0-1 Reti: 6′ Salzone

Veloce: Binello, Incorvaia, Barranca, Noto, Tiola, Guerra, Leone, Giusto, Crocetta, Maida, Colombino. A disposizione: Pasquino, Bruzzone, Franceri, Lamberti, Fanelli, Calcagno, Restori, Penna. All. Tanda.

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Addiego, Gallo, Musumarra, Serra, Oliveri, Salzone, Scappatura, Ventre, Trotti. A disposizione: Zunino, Bestagno, A.Rea, D.Rea, Leggio, Serpe, Calcopietro, Sparma, Eugeni. All. Lamberti.

(Video di franKone Foto Video)