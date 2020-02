Promozione, il Ventimiglia Calcio travolge i Loanesi

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio travolge i Loanesi (8-1), riscatta la sconfitta del girone di andata e sale al sesto posto in Promozione, ad un solo punto dalla zona play-off. Per i granata è la terza vittoria consecutiva, vittoria che dà morale all’ambiente.

Da segnalare subito il poker di gol di Ventre, in totale 15 nella classifica cannonieri mentre Salzone lo segue a ruota con 14. Prossimo impegno sul campo della Veloce, squadra che – proprio perché terz’ultima – potrebbe dare dei dispiaceri.

La partita casalinga con i Loanesi non ha praticamente storia. Nei primi dieci minuti di gara Alfonso Rea, Ventre e Salzone hanno messo tre palloni nella porta difesa da Grillo e l’incontro è finito prim’ancora di entrare nel vivo. Per il Ventimiglia il match si è trasformato in una sgambata, ricca di notevoli triangolazioni, belle giocate, occasioni su occasioni. Il quarto gol porta ancora la firma del 10 granata. L’unica rete degli ospiti, arrivata al termine del primo tempo su rigore, non ha spostato le cose di una virgola.

Nella ripresa l’allenatore granata Lamberti (Luccisano è squalificato) ha dato ampia soddisfazione alla panchina. Prima del triplice fischio del signor Bagnato di Genova sono ancora arrivate altre due reti di Ventre e due di Danilo Rea.

Ventimiglia Calcio-Loanesi 8-1 Reti: 5′ A.Rea (V), 9′ Ventre (V), 10′ Salzone (V), 27′ Ventre (V, rig.), 45′ Cavaliers (L, rig.), 49 ‘e 61′ Ventre (V), 80′ e 83′ D.Rea (V)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Serra, Gallo, Musumarra, Calcopietro, A.Rea, Salzone, Trotti, Ventre, Oliveri. A disposizione: Zunino, Sparma, Micu, D.Rea , Morscio, Bestagno, Eugeni, Leggio.

Loanesi: Grillo, Furnari, Calligaris, Di Domenico, Piave, Baglio, Fossaceca, Mandraccia, Roma, Armango, Cavaliers. A disposizione: Caretti, Fumagalli, Piazzai, Ferrara.