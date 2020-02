Promozione, il 1 aprile si gioca il recupero tra Praese e Taggia Calcio

Taggia. Il Taggia Calcio tornerà in campo il 1 aprile alle 18 per affrontare Praese 1945. La partita sarà valida per il recupero della 23esima giornata del girone A di Promozione.

Lo comunica il comitato regionale della Lnd che ha stabilito le date dei recuperi degli incontri che non si giocheranno questo fine settimana a causa dell’ordinanza emessa da Regione Liguria su Coronavirus.