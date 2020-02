Promozione, finisce in parità Arenzano-Dianese&Golfo

Diano Marina. Allo stadio Nazario Gambino finisce in parità Arenzano F. C.-Dianese & Golfo. La partita, valida per la 22esima giornata del girone A di Promozione, domenica si è conclusa 1-1.

Arenzano in testa nel primo tempo con il gol di Mancini, viene raggiunto dalla Dianese&Golfo nel secondo tempo grazie alla rete di Dominici.

La Dianese&Golfo ora si trova con 30 punti in classifica.