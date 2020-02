Promozione, finisce con un pareggio Taggia-Camporosso

Taggia. Finisce con un pareggio Taggia-Camporosso. La partita, valida per la 22esima giornata del girone A di Promozione, domenica si è conclusa 1-1.

Per il Taggia ha fatto gol Gallo al 41′ del primo tempo portando la squadra in testa, ma nel secondo tempo il Camporosso rimonta grazie alla rete di Richmar al 35′.

Finisce perciò in parità il derby andato in scena allo stadio Marzocchini. Il Taggia con 50 punti si piazza al secondo posto in classifica, subito dopo alla Sestrese, mentre il Camporosso ha al momento 17 punti.