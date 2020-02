Processo di Marco Cappato e Mina Welby, una delegazione del Popolo della Famiglia di Imperia va a Massa a difesa della vita

Imperia. Il Popolo della Famiglia accorre a Massa, in massa, a difesa della vita. Presente anche una nutrita delegazione del Popolo della Famiglia di Imperia.

Mercoledì scorso si è svolta a Massa l’udienza penale che vede imputati Marco Cappato e Mina Welby per aver violato l’art. 580 del codice penale avendo aiutato il suicidio del cittadino di Massa Davide Trentini, di anni 53, affetto da sclerosi multipla.

Delegazioni del Popolo della Famiglia provenienti da diverse regioni del nostro Paese, tra cui una delegazione di Imperia, hanno partecipato al sereno presidio, davanti al Tribunale di Massa, in difesa della vita con bandiere e cartelli ove si leggeva che “la vita è un bene indisponibile”, che “il primo diritto è quello alla vita”, e “no alla cultura della morte”.

«Le interviste dei manifestanti ivi rilasciate e riprese da molti organi di comunicazione televisivi e giornalistici, sia informatici che cartacei, a larga diffusione anche nazionale hanno sottolineato che la vita è un bene indisponibile, che le persone non sono cose da eliminare quando non servono più e gravano sul bilancio nazionale, e che (pur non essendo condivisibile quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 242/2019 stante la impropria intromissione in competenze parlamentari) il caso Trentini differisce nettamente dal caso dj Fabo non essendo Davide Trentini tenuto in vita da sostegni vitali.

Pertanto va affermato in sentenza che la vita è un bene indisponibile (da difendere dal concepimento alla morte naturale) ed ogni attentato alla stessa va sanzionato come per legge.

Diversamente, qualora venissero introdotte attività c.d. “eutanasiche” si assisterebbe alla mattanza di Stato con l’eliminazione di tutte le persone improduttive, malate, vecchie, disabili ridotte a cose (reificate) al solo fine di non gravare sulle casse dello Stato cioè per fini eminentemente economici.

Una società civile non può arrivare a tale situazione di barbarie dovendo, invece, aiutare la persona in difficoltà non a morire bensì a farla sentire amata, accudita e circondata da calore umano poiché ogni persona, come dimostra la recente vicenda di Stefano Gheller, di Cassola (Vicenza), in presenza di sentimenti di affetto non vorrebbe mai morire ma vivere e perfino sognare. Stefano che prima voleva morire adesso, avendo trovato calore umano ed affetto, sogna di andare a visitare New York, città da lui tanto apprezzata» – afferma il presidente del PdF Circolo di Imperia, Nino Iraci.