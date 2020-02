Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita Area Calcio Andora

Vallecrosia. La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, tornerà in campo oggi pomeriggio. Questa volta dovrà affrontare Area Calcio Andora.

Oggi mister Fiore dovrà fare a meno di Stefano Condrò e Simone Grandi visto che sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo.

La partita, valida per la sedicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andrà in scena allo Zaccari in terra a Camporosso. Fischio d’inizio alle 15.