Prima Categoria, finisce in parità Carlin’s Boys–Baia Alassio

Sanremo. Finisce in parità Carlin’s Boys – Baia Alassio.

Domenica la partita, valida per la 15esima giornata del girone A di prima Categoria, si è conclusa 0 – 0.

La Carlin’s Boys rimane così con 11 punti in classifica. Oggi pomeriggio tornerà in campo per affrontare Soccer Borghetto.