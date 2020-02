Prima Categoria, Carlin’s Boys cede al Soccer Borghetto

Sanremo. La Carlin’s Boys cede al Soccer Borghetto. Oggi pomeriggio la partita, valida per la sedicesima giornata del girone A di Prima Categoria, si è infatti conclusa 1 – 3 a favore degli ospiti.

Nonostante il gol di Brizio i sanremesi non sono riusciti a superare gli avversari. La Carlin’s Boys tornerà in campo il 16 febbraio per affrontare il Millesimo.