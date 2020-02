Genova. Il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) indice la quarta edizione del Premio Fita Liguria “Tre Caravelle” 2020: concorso regionale dedicato a tutte le compagnie iscritte regolarmente alla Fita e aventi sede sul territorio regionale.

Il Premio Tre Caravelle Rientra nel circuito del Gran Premio Nazionale di Teatro Amatoriale (G.P.T.A) istituito da Fita. La compagnia vincitrice del Premio “Tre Caravelle” 2020 rappresenterà la Liguria al GPTA 2021 al quale concorreranno tutte le compagnie vincitrici di concorsi simili delle altre regioni.

Nell’ambito del Premio Tre Caravelle sarà assegnato anche il Premio Pietro Scotti al Miglior Attore ed alla Migliore Attrice individuati all’interno delle opere partecipanti alla rassegna. Il concorso da spazio sia alle opere in italiano che nelle diverse parlate liguri ed ammette tutti i generi teatrali (prosa, musical, teatro ragazzi, commedie musicali, ecc.).

Come nelle edizioni precedenti la Giuria Tecnica valuterà i filmati pervenuti per individuare le compagnie finaliste alle quali si aggiungerà di diritto la compagnia vincitrice del Premio “Nena Taffarello” 2020 (il cui bando deve essere ancora pubblicato). Particolarità di questo concorso è la giuria itinerante: gli spettacoli finalisti infatti saranno valutati dal vivo da una giuria che si sposterà nelle varie location nelle date indicate dalle compagnie stesse.

La precedente edizione ha visto la partecipazione di 23 compagnie che hanno rappresentato tutto il territorio regionale. La Compagnia “La quinta praticabile” di Genova, vincitrice dell’edizione 2019 con lo spettacolo “Vero West” di Sam Shepard, ha rappresentato domenica 2 febbraio la Liguria al GPTA 2020 sul palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è domenica 19 aprile. Info e bando al seguente link.