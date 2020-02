Porti, Mulè (Forza Italia): «Stop procedura Ue che abolisce esenzione Ires»

Le dichiarazioni di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato:

«È stata approvata questa mattina all’unanimità in Parlamento una risoluzione, che ha assorbito quella di Forza Italia a mia prima firma, sulla procedura avviata dalla commissione europea sul regime fiscale delle autorità di sistema portuale che prevede l’abolizione dell’esenzione vigente dall’imposta sulle società (Ires) per i porti in Italia che svolgono attività di natura economica perché assoggettati allo stesso regime di imposta delle imprese.

Una decisione che riteniamo sbagliata e controproducente. Con questa risoluzione infatti abbiamo impegnato il governo ad adottare urgentemente ogni iniziativa presso le competenti sedi europee per ottenere la sospensione immediata della procedura avviata dalla commissione europea dimostrando come l’Italia rispetti pienamente le regole comunitarie sulla concorrenza in tema di tassazione di porti.

Il nostro paese sta affrontando una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti, qualora la procedura avviata dalla Ce entrasse a regime sarebbe un’ulteriore mazzata per il sistema economico e produttivo del paese, si pensi tra i tanti al porto di Genova che dopo la tragedia di Ponte Morandi assorbe la gran parte del flusso commerciale del Nord Italia».