Pontedassio, incendio ed esplosione devastano capanno

Pontedassio. Un piccolo magazzino adibito a legnaia e ricovero attrezzi, situato in via Garibaldi, è bruciato, per cause ancora da stabilire, verso le 1.30 della notte appena trascorsa.

All’interno c’era anche una bombola del gas che è scoppiata prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115, dal Comando provinciale di Imperia, hanno operato fino alle 4.30 circa per spegnere le fiamme.

Il fabbricato è andato quasi completamente distrutto, ma per fortuna non si registrano feriti.