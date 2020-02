Polizze vita tra sicurezza e investimento: +4% nel 2019, ma l’Italia resta un paese sottoassicurato

Durante la vita di tutti i giorni è necessario avere sicurezze e solide basi su cui contare nel caso succedano eventi imprevisti, come un incidente. In questi casi si dimostra fondamentale avere un piano di tutela come può essere un’assicurazione sulla vita, così da tutelare il proprio nucleo familiare in qualsiasi situazione.

In questo articolo andremo ad approfondire proprio l’importanza delle polizze vita: vedremo prima come queste siano in forte aumento grazie alla loro capacità di rispondere sia al bisogno di maggiore sicurezza che di investire il proprio denaro, per poi parlare dell’ulteriore possibilità di crescita di questo settore.

La crescita delle polizze vita

Negli ultimi anni si è potuto assistere, in Italia, ad una crescita delle polizze assicurative. Nel 2019 questo prodotto assicurativo ha avuto un totale di incassi pari a 78,7 miliardi di euro e, rispetto all’anno precedente, il tasso di crescita si attesta intorno al 4%.

Andando nello specifico: il settore delle assicurazioni sulla vita è aumentato del 10%, mentre la percentuale delle assicurazioni investite sugli immobili si attesta sul 6%. Il mercato delle polizze assicurative ne ha sicuramente beneficiato, rendendo le assicurazioni uno degli investimenti preferiti dagli italiani.

Ma a cosa è dovuto questo aumento di investimenti? La risposta risiede nel fatto che le polizze assicurative sono diventate così convenienti da attirare nuovi clienti. Oggi sul mercato si trovano nuovi prodotti offerti da gruppi assicurativi solidi e completamente sicuri, come ad esempio nel caso dell’assicurazione vita di Groupama, così da essere tutelati e protetti da qualsiasi rischio.

Possibilità di crescita: in Italia c’è ancora poca protezione

Dai dati riportati precedentemente, si può affermare con certezza che le polizze assicurative possono e devono crescere ancora di più. Il fenomeno della sotto-assicurazione in Italia rappresenta ancora oggi un rischio, sebbene i più giovani stiano iniziando ad investire i propri risparmi anche nelle assicurazioni.

Si consideri ad esempio che meno di una casa su due è coperta dal rischio incendio, e che ancora poche persone hanno un’assicurazione sulla vita, la quale è molto importante in un paese che invecchia in modo esponenziale.

La soluzione, per fare in modo che il settore delle assicurazioni cresca, sarebbe aumentare l’informazione e la trasparenza delle stesse verso i consumatori. Niente più dubbi, o mancanza di dettagli: ogni persona deve sapere in cosa sta investendo i propri soldi anche se non è esperta in materia finanziaria. Le polizze vita possono dunque rappresentare il giusto compromesso tra investimento e sicurezza.