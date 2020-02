Polemiche sul rinvio di Sanremoinfore. Biancheri a Pilati «Guardare oltre i propri interessi»

Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri interviene in risposta a Americo Pilati, presidente regionale di Federalberghi, che aveva definito la decisione di rinviare Sanremoinfiore un «Messaggio pazzesco di negatività».

«In un momento simile una polemica così non meriterebbe neanche una risposta. Ma credo sia doveroso ribadire che la decisione di sospendere Sanremoinfiore sia sta presa a tutela della comunità – spiega il primo cittadino matuziano - In primo luogo, a tutela della salute pubblica, come peraltro accaduto a Venezia, Milano e Torino, o sta accadendo a Nizza e Mentone, anche se Pilati pare non essersene accorto.

In un contesto di profonda incertezza sull’evoluzione del coronavirus, organizzare un evento da 30/40 mila persone provenienti dal nord Italia avrebbe seriamente esposto la comunità ad un rischio sanitario di elevato contagio, il che avrebbe significato un disastro per l’economia locale per un tempo indeterminabile. E’ paradossale che questo l’abbiano capito i rappresentati locali di Federalberghi ma non il rappresentante regionale della stessa.

In secondo luogo, la decisione è stata presa all’ultimo giorno utile per farlo senza perdere importanti risorse pubbliche. Al presidente regionale di Federalberghi forse non è chiaro che se avessimo tergiversato oltre avremmo rischiato di dover annullare l’evento quando ormai le spese per organizzarlo erano già state fatte. Mentre adesso, queste potranno essere dedicate a nuove iniziative di promozione e di eventi volti a rilanciare l’economia del settore dopo questo momento negativo. Preciso, infine, che la decisione era stata concordata preventivamente a più livelli, comprese le associazioni di categoria all’unanimità.

Capisco il momento difficile del settore, che può essere la causa della poca lucidità del pensiero di Pilati ma quando si è responsabili della salute, del benessere e delle finanze di una comunità, bisogna saper guardare oltre i propri ipotetici interessi, cosa che con grande senso di responsabilità hanno saputo fare i rappresentanti locali delle associazioni di categoria».