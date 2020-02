PD soddisfatto per nuovo presidio Polizia al Borea ma: «Amministrazione comunale non invitata ad inaugurazione»

Sanremo. «Il PD esprime soddisfazione per l’apertura del presidio di Polizia di Stato presso l’ospedale Borea di Sanremo – si legge in una nota stampa della locale sezione del Partito Democratico, che prosegue così – Tale esigenza era stata segnalata e sollecitata dall’amministrazione comunale di Sanremo e dalla conferenza dei Capigruppo consiliari.

E’ infatti importante che le istituzioni preposte riescano a dare risposte concrete per offrire sempre maggiore sicurezza .Ci sorprende però e ci lascia stupiti che in occasione dell inaugurazione del presidio ospedaliero di oggi non sia stata invitata l’amministrazione comunale di Sanremo ma che fossero presenti l’assessore Regionale e un consigliere comunale di Sanremo di opposizione».