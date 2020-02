Paga la pizza con 20 euro false: condannato a sei mesi giovane di Bordighera

Imperia. Nel 2010, quando aveva 23 anni, si era recato in un pizzeria di Bordighera in compagnia di un amico e dopo aver consumato una pizza e una bibita aveva provato a pagare con 20 euro false. Il tentativo di spaccio era stato denunciato dal titolare del locale e il giovane era finito, dunque, sotto processo.

A distanza di 10 anni la giustizia ha fatto il suo corso e per L.M. è arrivata la condanna: 6 mesi di carcere e 200 euro di multa per per “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate”. Da quanto emerso, il giovane era “recidivo”, cioè aveva pagato o tentato di pagare con soldi taroccati anche in altre occasioni.

L.M. difeso dall’avvocato Patrizia Rava è stata invece assolto dal reato di truffa. La sentenza è stata emessa dal giudice Alice Serra. la pubblica accusa era sostenuta in aula dal pubblico ministero Monica Vercesi.