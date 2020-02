Sanremo. Il quarto giorno della prestigiosa regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo a Marina degli Aregai, si è concluso con una totalità di otto bellissime prove disputate. L’assenza di vento non ha permesso di effettuare regate nell’ultimo giorno.

La mattinata è stata quasi priva di vento. Nel primo pomeriggio si è assistito ad un miglioramento, che però non ha permesso di disputare nuove prove nella giornata di ieri. Le flotte GOLDEN e SILVER, le WOMAN e i 470, sono rimasti a terra.

Nella classifica generale Woman hanno quindi trionfato le polacche Korsak – Cendrowska, al secondo posto le ragazze greche Vartholomaiou – Mataxia e al terzo posto le slovene Sabadin – Franic. Prime delle italiane al quinto posto Frascari – Crugnola.

Nella classifica Gold, invece, troviamo ai primi due posti i ragazzi francesi Rodet – Maucut e Delerce – Rossi, terzi i giovani fratelli italiani Figlia di Granara. L’equipaggio sanremese Cilli – Mantero ha ottenuto un ottimo risultato, posizionandosi al settimo posto.

Nella classifica Silver troviamo al primo posto l’equipaggio Italiano Ghigliotti – Seggi, al secondo posto i ragazzi polacchi Pogorzelski – Fajfer e al terzo i tedeschi Schaaff – Liebig. Nei 470 vince l’equipaggio ucraino Shvets – Koshova, al secondo posto gli italiani Marchesini – Festo e al terzo l’equipaggio austriaco Lehmann– Haberl.

L’ottima organizzazione in mare e a terra ha permesso il successo di questa fantastica Carnival Race! «Con molti equipaggi ci rivediamo il prossimo fine settimana, sempre qui a Marina degli Aregai, per la Prima Coppa Italia 420 e la Nazionale 470. La Carnival Race, invece, è pronta a tornare l’anno prossimo, un anno che sarà molto importante in quanto dopo la Carnival Race, nelle stesse acque, verrà disputato il mondiale Juniores 470» – dicono gli organizzatori.