Ottimi risultati per gli Arcieri Imperiesi San Camillo a Alassio

Imperia. Anche nel Alassio Archery Cup gli Arcieri Imperiesi San Camillo si sono distinti. Innanzitutto con la presenza: 15 arcieri tra divisione Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo di cui 7 ragazzi sul campo di tiro. Poi, per i risultati.

Si tratta di una competizione importante perché richiama arcieri di una certa levatura presenti nella squadra nazionale, e si tratta, poi, di una delle ultime gare valide per l’acquisizione di punti utili per la qualificazione ai campionati italiani indoor. Dunque si sono confrontati arcieri provenienti dalla Liguria, ma anche dal Piemonte rendendo più interessante la competizione. Ma, tornando ai risultati, gli imperiesi si sono distinti in tutte le divisioni.

Partendo dall’arco Nudo, Zunino Mirko ha ottenuto il terzo posto nella sezione Senior Maschile e la qualifica ai Campionati Italiani Indoor; nell’Arco Compound, Volponi Simona ha ottenuto il secondo posto per Senior Femminile; nell’Arco Olimpico Cassini Giacomo ha ottenuto il primo posto per Ragazzi Maschile, e la qualifica ai Campionati Italiani; per Arco Olimpico Allievi Femminile Ghilino Alessia ha ottenuto il primo posto, ottenendo il record personale su 30 frecce, e Dulbecco Eleonora il terzo podio; ancora nell’Arco Olimpico, Gugole Lorenzo ha ottenuto il secondo posto.

Ora continua la preparazione per le prossime gare, valide per la qualifica ai Campionati Italiani 2021, ma già di butta un occhio alle competizioni all’aperto della prossima stagione estiva.