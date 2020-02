Ospedaletti, prende il via la manifestazione “E’ tempo di…Carciofi”

Ospedaletti. Prende il via oggi la manifestazione “E’ tempo di..Carciofi”. Con una decisione adottata dal Comune a seguito dell’ordinanza regionale relativa all’emergenza sanitaria, la passeggiata inaugurale sino al Santuario delle Porrine con la guida Marco Macchi e successiva degustazione a base di carciofi, è stata rinviata al prossimo sabato 7 marzo se la situazione emergenziale lo consentirà.

Ciononostante l’evento “E’ tempo di…Carciofi” prosegue presso i dieci ristoranti ed esercizi commerciali di Ospedaletti che hanno aderito, presentando menu e degustazioni a tema ovviamente dedicati all’ortaggio che cresce nelle campagne a ridosso del mare e che per le sue specifiche caratteristiche di prodotto tipico locale si è meritato il riconoscimento della De.C.O., la Denominazione Comunale d’Origine.

Questo l’elenco degli esercizi commerciali di Ospedaletti dove, a partire da oggi, è possibile richiedere piatti e menu con protagonista il carciofo locale:

Alexandra – Corso Regina Margherita n.21 (chiuso mercoledì)

Baixarico‘ – Via XX Settembre n.17/18 (chiuso martedì)

Byblos – Lungomare C. Colombo n.2 (chiuso lunedì)

Come a casa – Via XX Settembre n.22 (chiuso lunedì)

Dal Baffo – Corso Regina Margherita n.63 (chiuso giovedì)

Golfo di Napoli – Via XX Settembre n.11 (chiuso mercoledì)

Il Cantuccio – Via XX Settembre n.77 (chiuso martedì sera e mercoledì)

La Locandina – Via Roma n.41 (aperto dal venerdì sera alla domenica sera)

La Playa – Via XX Settembre n.153 (chiuso il martedì)

Mare Mosso – Via XX Settembre n.66 (aperto tutti i giorni)

“E’ tempo di…Carciofi” terminerà domenica 22 marzo con un evento in piazza Sant’Erasmo chiamato ‘Carciofo in strada, mangiamu i nostri articiocchi – Sagra del carciofo accompagnato da un buon bicchiere di vino al costo di 10 euro, a cura dell’Associazione U Descu Spiaretè’.