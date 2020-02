Ospedaletti, finanziamento dei lavori per le scuole e lo stadio: l’Amministrazione comunale fa il punto

Ospedaletti. L’amministrazione comunale risponde all’intervento del consigliere di minoranza Maurizio Taggiasco andando incontro alla proposta fatta dall’esponente del gruppo Ospedaletti per Tutti. Infatti il sindaco Cimiotti ha dichiarato che in caso di slittamento dell’arrivo dei fondi necessari per le scuole e lo stadio il Comune procederà con la contrazione di mutui per velocizzare i tempi.

«Su finanziamenti e susseguenti interventi auspicati per mettere in sicurezza e rendere agibili vie, strutture, impianti eccetera, danneggiati da eventi calamitosi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi tempi, si desidera precisare quanto segue.

1) Difesa della costa: per interventi sul litorale di competenza comunale riguardo la parte di levante, in data 31 gennaio 2020 è stato annunciato dalla Regione Liguria a questo Comune il conferimento di un finanziamento previsto dal Governo pari a circa 2,4 milioni di euro. Tale somma verrà impiegata per proteggere e mettere in sicurezza il tratto di litorale in oggetto, compreso l’ampio terrapieno noto come ‘Piazzale al Mare’ il quale già

dalla prossima edizione in calendario ad agosto 2020 tornerà ad ospitare la ‘Sagra del Pignurin’. Il finanziamento annunciato a fine gennaio va ad integrare quello già ottenuto di 260.000 euro grazie alla richiesta avanzata dalla precedente Amministrazione, e di ulteriori 235.000 euro richiesti dall’attuale Amministrazione, in questi casi fondi utilizzati anche per il rinforzo e ripristino di due moli frangiflutti danneggiati da mareggiate. Il totale ottenuto

dal Comune di Ospedaletti per la difesa e messa in sicurezza del suo litorale ammonta dunque complessivamente a poco meno di 2,9 milioni di euro.

2) Danni alluvionali: l’Amministrazione comunale in carica ha compiuto tutti i passi necessari per ottenere il finanziamento destinato alle scuole di Corso Marconi, all’adiacente campo da calcio e a tutte le altre zone colpite da movimenti franosi a seguito dell’evento alluvionale dello scorso mese di novembre 2019 come per Strada Porrine,

Strada Tuetti, Strada Termini, Strada Tuetti e altre. La richiesta è stata inoltrata alla Regione Liguria che l’ha inviata al Governo centrale. Su Strada Tuetti è già stato effettuato un primo intervento che ha assicurato la percorrenza viaria. Su Strada Porrine è previsto un intervento con fondi del Comune e nel frattempo sono stati individuati i soggetti privati che integreranno con fondi propri l’intervento comunale a seguito di appalto che verrà affidato tra pochi giorni. Riguardo gli interventi che prevedono impegni economici più consistenti, il Comune ha predisposto da tempo le ‘Schede speditive’ cui hanno fatto seguito, come da prassi, le ‘Schede definitive’ con la richiesta totale di finanziamento pari a 2,3 milioni di euro. In regime di ‘somma urgenza’ il Comune ha subito stanziato poco più di 133.000 euro disponibili in cassa e questa somma è stata ‘coperta’ dalla Regione Liguria ma non è stato ancora comunicato quando saranno disponibili i mancanti 2,2 milioni di euro, compresi i circa 900.000 euro destinati alla scuola e all’adiacente campo da calcio.

Nella malaugurata ipotesi in cui venisse comunicato un ulteriore slittamento del conferimento di questi fondi, il Comune di Ospedaletti si attiverà per poter affrontare e risolvere la problematica attraverso la contrazione di mutui ad hoc. Gli Uffici comunali hanno programmato ulteriori controlli e verifiche geostatiche relative alla stabilità della

struttura sportiva, campo da calcio e tribune, e sulla base degli esiti di tali controlli verranno prese a breve le decisioni a riguardo» – fanno sapere dal Comune di Ospedaletti.