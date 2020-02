Ospedaletti Calcio, tre giovani orange convocati con le Rappresentative Regionali under 17 e 19

Ospedaletti. Ancora importanti soddisfazioni per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Sono tre i giovani orange convocati nelle Rappresentative Regionali under 19 e under 17 per le amichevoli contro i pari età del Genoa.

Simone Cambiaso (2002) scenderà in campo con la Rappresentativa Under 19 martedì alle 14.30 al campo sportivo “Ferrando G.B.”, mentre Francesco Boeri e Mattia Foti (2003) saranno impegnati giovedì, sempre alle 14.30, al “San Carlo” di Voltri con la Rappresentativa Under 17.

Cambiaso, Boeri e Foti, grazie al lavoro di mister Andrea Caverzan e di tutto lo staff dell’Ospedaletti, sono da tempo parte integrante della prima squadra che sta affrontando il primo storico campionato di Eccellenza. A dimostrazione di come la società orange punti sui giovani anche nelle sfide più delicate e importanti.