Ospedaletti Calcio, Marco Madafferi convocato dalla Rappresentativa Regionale under 15 per l’amichevole contro il Genoa

Ospedaletti. Importante occasione per un giovane calciatore dell’Ospedaletti. Il classe 2005 Marco Madafferi è stato convocato dalla Rappresentativa Regionale under 15 per l’amichevole contro i pari età del Genoa che si disputerà mercoledì alle 14.30 al campo “Sandro Pertini” di Genova Multedo.

Un’altra dimostrazione di come il lavoro dei tecnici e dello staff orange porti i ragazzi ad avere grandi occasioni di visibilità su scala regionale e non solo, anche contro formazioni professionistiche storiche e blasonate come il Genoa.