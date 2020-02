Ospedaletti Calcio, il match contro il Busalla si giocherà ad Andora

Ospedaletti. A seguito della rinnovata indisponibilità del campo “Ciccio Ozenda”, l’Ospedaletti ufficializza che la gara di domenica contro il Busalla si giocherà al campo sportivo di Andora in via Marco Polo, 48.

«Grazie alla collaborazione e alla gentile disponibilità dell’A.C. Andora potremo disputare la gara casalinga di domenica contro il Busalla, teniamo a ringraziare sinceramente la società e il Comune che ci hanno permesso di trovare una nuova casa in attesa di novità per il nostro campo – dichiarano dalla società orange – approfittiamo dell’occasione anche per rinnovare il nostro ringraziamento all’Imperia Calcio per averci ospitati al “Ciccione” nelle ultime settimane».