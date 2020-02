Ospedaletti, bilancio e volontari comunali tra i punti del prossimo Consiglio comunale

Ospedaletti. Il Consiglio comunale è convocato in I seduta per le 19 del 21 febbraio con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta del 30.12.2019

2. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva e della variazione alle dotazioni di cassa ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art .175, comma 5 bis, del D.LGS. N.267/2000.

3. Ratifica deliberazione della Giunta comunale N.15 del 24.01.2020 avente ad oggetto “Variazione N.1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2021/2022″.

4. Rettifica deliberazione Dcc N. 10 in data 28.03.2019. acquisizione del patrimonio dei bene utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 bis del Dpr 327 del 08.06.2001.

5. Approvazione del regolamento dei volontari comunali.