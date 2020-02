Ospedaletti, a San Valentino torna “Fioreggiando”

Ospedaletti. In occasione della ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati, arriva un nuovo appuntamento di Fioreggiando, la fiera promozionale dedicata al florovivaismo, all’artigianato artistico e ai prodotti naturali, organizzata dall’Associazione “Arte e Party”, presieduta da Floriana Lupano si svolgerà sul lungomare – via XX Settembre – piazza Nassiriya (zona mercatale) venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle 9 alle 21 venerdì e sabato, domenica fino alle 19.

Nella tre giorni di “Fioreggiando a San Valentino” i circa 50 espositori proporranno ai visitatori non solo fiori e piante, ma anche marmellate, olio, spezie, prodotti naturali e dell’orto, prodotti alimentari artigianali e articoli di artigianato creativo a tema.

“Fioreggiando a San Valentino” non è una semplice mostra-mercato, ma un vero e proprio evento, con appuntamenti imperdibili per grandi e piccini. Simona con i suoi pennelli e i suoi colori rigorosamente naturali, proporrà ai bambini (ma non solo a loro), una vasta scelta di fantastici make-up coloratissimi.

Il fotografo Duilio Rizzo di Sanremo metterà a disposizione il photobooth per scattare selfie con cornice a tema, da condividere con gli amici sui social. L’intrattenimento musicale è affidato al repertorio del trio “Italian Swing Party” con la voce di Daniele Lupano.

Ospiti dell’evento: il Floriseum di Sanremo che illustrerà ai visitatori le peculiarità del Museo del Fiore e le tante iniziative in programma per l’anno 2020 e Le ragazze Du Descu, infioratrici di Ospedaletti che ci stupiranno con le loro creative composizioni floreali.