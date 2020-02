Ordinanza anti-processionaria a Sanremo, per chi sgarra multe fino a 500 euro

Sanremo. A poco più di un mese dalla fine di un inverno (che si è fatto vedere poco) arriva il periodo della processionaria del pino, come viene volgarmente chiamata la Traumatocampa (Thaumeotopoea) pityocampa. Il fastidioso lepidottero costituisce una minaccia per la produzione e sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali, specialmente i cani.

Per questo motivo, il sindaco Alberto Biancheri, ha recentemente firmato una specifica ordinanza che impone quanto segue: “E’ fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare nel periodo invernale/inizio primaverile tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà o competenza, al fine di accertare l’eventuale presenza dei nidi della “processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione su tutte le conifere soggette all’attacco del parassita. . Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti, rivolgendosi a ditte specializzate”.

Ai trasgressori verranno comminate multe fino a 500 euro.