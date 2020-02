Oramai non conviene più ripararli, la Municipale sanremese radia 16 mezzi vecchi di vent’anni

Sanremo. La polizia municipale fa pulizia tra i suoi mezzi in dotazione. Sono infatti ben 16 gli scooter che verranno radiati e poi demoliti. Si trovano, da tempo guasti, nell’autoparco di via Giusti.

Oramai, visto che l’età media dei motocicli è di 20 anni, non è più conveniente ripararli. Nello specifico verranno rottamate cinque vespe Piaggio modello ET 125, dieci ET 150 ed una PX 150.

Tutti i motocicli in questione sono stati immatricolati tra il 1999 ed il 2001. Il costo totale della loro demolizione ammonta a 1.900 euro.