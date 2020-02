Nuovo campo da calcio in zona Due Strade, 5 domande di Semplicemente Bordighera all’amministrazione comunale

Bordighera. Scrive Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera: “Abbiamo avuto modo di apprendere oggi dagli organi di stampa che la nostra amministrazione cittadina conferma la volontà già espressa in altre occasioni di procedere nel progetto relativo alla realizzazione di un campo da calcio in zona Due Strade di Bordighera.Pare che per ora l’originaria idea di realizzare un complesso dotato di tribune,parcheggi e vie di accesso dedicate venga ridotta alla più realistica realizzazione di un campo per gli allenamenti dei nostri ragazzi di Bordighera.

Poichè abbiamo presentato da tempo una interpellanza su questo argomento riteniamo utile anticipare alcuni dei quesiti che avanzeremo durante il prossimo consiglio comunale allo scopo di favorire un utile approfondimento.

1)Quale è con precisione il progetto definitivo relativo al campo da calcio delle due strade e quali le opere strutturali previste per la realizzazione?

2)Quali sono le spese relative nel dettaglio per il completamento totale dell’opera?Quanti sono i ragazzi prevedibilmente interessati ad utilizzare la struttura.

3)Si rende necessario un indebitamento del Comune?

4)La realizzazione di un argine si rende necessaria o meno come opera propedeutica al progetto di un campo?

5)Che intenzioni ha la Amministrazione circa la valorizzazione della convenzione attualmente esistente tra Bordighera e i Comuni limitrofi per l’utilizzo del complesso Zaccari ubicato nel territorio di Camporosso in zona Braie,specialmente considerando che tale Convenzione era stata promossa anche da assessori appartenenti alla attuale

maggioranza.

Siamo fiduciosi che in Consiglio verranno fornite ai consiglieri comunali tutte le informazioni indispensabili per poter a ragione veduta dare l’eventuale via libera ad un progetto di tale importanza oppure per proporre progetti alternativi”.