Nuovi appuntamenti della rassegna letteraria itinerante “Cervo in blu…d’inchiostro-La Riviera dei Libri”

Cervo. Nuovi appuntamenti di “Cervo in blu…d’inchiostro – La Riviera dei Libri”, rassegna letteraria itinerante del Ponente Ligure (Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti, Sasso di Bordighera).

Venerdì 7 febbraio alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina, Gianrico Carofiglio presenta “La misura del tempo”, Einaudi Editore, un romanzo magistrale, una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario – distillato purissimo della vicenda umana – e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma.

Domenica 9 febbraio alle 17 all’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, Benedetta Cibrario presenta “Il rumore del mondo”, Ed. Mondadori: un “romanzo-romanzo”, un romanzo storico d’eccellenza.

Come accadde per Il gattopardo, anche qui il Risorgimento agisce da lente di ingrandimento per il tempo nostro. Ingresso gratuito.