Nuova incursione di Fiorello in sala stampa, Amadeus: «Sei la persona che ha illuminato il Festival»

Sanremo. Fiorello non può fare a meno di stare lontano dalla sala stampa e intrattenere i presenti con la sua simpatia.

Questa mattina, a poche ore dall’inizio dell’ultima serata del 70° Festival di Sanremo, “Ciuri”, come lo chiama Amadeus, è salito al Roof del teatro più famoso d’Italia per dire la sua sulla questione Tiziano Ferro, sul talento pianistico di Francesca Sofia Novello e per scambiare qualche battuta con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

«Fiorello è stata la persona che ha illuminato il Festival», ha dichiarato Amadeus, segno della grande amicizia che lega i due uomini e del grande rispetto che c’è tra loro.

«Ma davvero, perché non decretiamo vincitore prima, così andiamo tutti via? Cosa cambia dai?», ha scherzato Fiorello, chissà mai che la sua proposta venga accolta dai vertici Rai.

«Ieri avevo preparato l’intervento su Mike e poi andando in bagno ieri, a causa dello stress, avevo difficoltà ad andare a fare la pipi, quindi ho raccontato solo quello che mi succede, non era preparato», spiega lo showman siciliano.

E sull’affare Bugo-Morgan: «Quando è successo ho cercato di tranquillizzare Morgan in modo che affrontasse la situazione serenamente, sono stato con lui solo per farlo calmare».