Nizza, 25enne sparita nel nulla. Ricerche diramate anche in Italia

Nizza. Sono state diramate anche in Italia le ricerche di Chloé Sionneau, 25 anni, che i genitori hanno dato per scomparsa dalla sera del 15 febbraio, quando si trovava in piazza Masséna, mentre assisteva con loro al carnevale di Nizza.

La giovane, che ha disturbi della personalità, sarebbe fuggita al loro controllo.

Chloé si muove con le stampelle a seguito di una frattura della tibia sinistra. Non ha con sé documenti di identità né contati o carte di credito per poter effettuare pagamenti.

Chiunque avesse informazioni può contattare la brigata amministrativa di Nizza ai seguenti numeri: 04.92.17.22.93 o 04.92.17.22.80.

Descrizione fisica: alta 1,68 metri, occhi verdi, lunghi capelli biondi ondulati. Era vestita con pantaloni neri attillati, un maglione a righe orizzontali blu, scarpe da ginnastica nere e uno zaino in pelle nera.