Navigare in totale sicurezza si può con VPN

Una delle preoccupazioni più diffuse tra gli internauti è proteggersi da hacker, malware e furti di identità mentre si naviga in rete. Questo problema si presenta sia nel caso si utilizzi il computer, sia che si usi lo smartphone, ma una soluzione a tutto questo c’è, esiste, ed è il ricorso a una VPN (Virtual Private Network), una rete virtuale privata che permette di navigare in totale libertà e sicurezza.

Ma a cosa serve e qual è il funzionamento di una VPN? In parole semplici, la VPN si colloca tra l’utente e il sito o l’app da lui utilizzata, schermando e proteggendo la privacy ed il traffico di dati sia in entrata che in uscita.

La connessione VPN porta con sé numerosi vantaggi: innanzitutto una navigazione sicura, con conseguente protezione di tutti i tuoi dati, per ogni tipologia di dispositivo e sistema operativo, impedendo a chiunque di mettere le mani sulle tue informazioni private. È molto importante per chi viaggia frequentemente poiché permette di potersi proteggere quando ci si connette a reti Wifi pubbliche che, molte volte, purtroppo non presentano dispositivi di sicurezza adeguati e sono facilmente attaccabili dai malintenzionati.

Criptare il tuo traffico internet, nascondere il tuo indirizzo IP e proteggere la tua identità online: questi sono i servizi che ti garantisce una VPN, che possono andare dall’uso individuale a quello di tipo aziendale, consentendo ai dipendenti di accedere alla rete della propria azienda anche mentre lavorano fuori dall’ufficio. E se qualcuno riuscisse a intercettare i tuoi dati? Nessuna paura, perché questi appariranno come simboli senza senso, rendendoli dunque impossibili da decifrare e mettendoti al sicuro.

Al mondo sono molte le aziende che offrono questa tipologia di servizio e proprio qui entra in gioco NordVPN, sito web che confronta i diversi e più noti provider VPN in circolazione, permettendoti di scegliere nel modo migliore possibile, pienamente informato e con la possibilità di trovare il servizio che fa al caso tuo, in base alle tue esigenze di funzionalità e di prezzo.