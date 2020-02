Imperia. Viveva nella frazione di Molini di Prelà col padre Ernesto e la mamma Monica Pierani, Sebastian Camagni che molti chiamavano “Seb“, il 17enne rimasto vittima nell’incidente della notte scorsa sulla strada per Villa Viani, frazione di Pontedassio lungo la Statale 28.

In paese lo ricordano come un ragazzo pieno di vita educato, «di quelli che ti portano le borse al supermercato e ti aprono la porta», con tutte le esigenze, e anche i pregi e i difetti della sua età, quella di un ragazzo che dall’entroterra cerca «la sua realizzazione oltre le colline in cui è nato e cresciuto».

Era legatissimo alla sua famiglia e ai suoi cugini coi quali era venuto grande. «Sarà difficile -dicono i compaesani – vedere Debby, Alessio e Jessica senza Seb».