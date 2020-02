Monaco. Meno di tre minuti per raccontare come Monaco conquista il mare. Una fotografia time-lapse mostra la realizzazione della cintura di 18 cassoni in mare aperto, fondamenta del nuovo quartiere l’Anse du Portier, costruito sullo specchio d’acqua antistante il Principato.

Disegnato dal Renzo Piano Building Workshop, il nuovo “pezzo” di Monaco prevede la realizzazione di un’area interamente pedonale, costruita sul mare nei pressi del Grimaldi Forum, che ospiterà appartamenti e ville di lusso, un parco pubblico di un 10mila metri quadrati, una passeggiata a mare e prestigiose boutique.