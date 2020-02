Prelà. Si svolgeranno lunedì 10 febbraio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Prelà i funerali di Sebastian Camagni, per tutti “Seb”, il 17enne di Molini di Prelà rimasto vittima dello schianto dell’altra notte a Pontedassio nei pressi della Statale 28.

Ieri nella casa di papà Ernesto e mamma Monica è stato un susseguirsi di visite e telefonate da parte di parenti e amici increduli.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte: il Suzuki Jimny sul quale oltre a Sebastian viaggiavano altri due ragazzi rimasti feriti, entrambi 19enni, per cause in via di accertamento ha sbandato ed è andato a schiantarsi contro un muro.

M.V. il giovane che era alla guida del Suzuki Jimny messo sotto sequestro, trovato positivo all’alcooltest è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.