L’ultimo Festival di Mollica da inviato Rai. L’omaggio dell’Ariston al giornalista

Sanremo. E’ il Festival delle sorprese, quello di Amadeus. E la sorpresa più bella è quella preparata per il giornalista Vincenzo Mollica che quest’anno segue, come sempre dal balconcino dell’Ariston con le interviste ai protagonisti, il suo ultimo Festival prima di andare in pensione. Un video-messaggio con interventi dell’attrice Stefania Sandrelli, di Vasco Rossi e di Roberto Benigni commuovono il giornalista Rai, che ha fatto la storia raccontando anni e anni di kermesse. «Tu sei la rockstar del Tg1 e senza di te Sanremo non è Sanremo», gli dice Vasco. E Benigni: «Tu per me sei il più grande cantante di Sanremo, li hai vinti tutti tu. Sei la mia canzone preferita di Sanremo». E Mollica si commuove.

Il volto noto del tg Rai ha poi raggiunto i colleghi della sala stampa che lo hanno accolto con un lungo applauso.