Ventimiglia. Sabato 9 febbraio i Lions Club Ventimiglia e Bordighera Otto luoghi hanno effettuato la consueta raccolta alimentare.

Il soci del club di Ventimiglia con il presidente Roberto Capaccio ed aiutati dai giovani del Leo Club e dall’Associazione Nazionale degli Alpini della città, hanno distribuito centinaia di sacchetti invitando i clienti del Conad di via Carso ad offrire cibi a lunga conservazione. Nella giornata sono stati raccolti ben 1009 kg di cibi che sono già stati consegnati ai servizi sociali di Ventimiglia, Vallecrosia e Camporosso che distribuiranno i pacchi alle persone bisognose.

Contemporaneamente il Lions Club di Bordighera Otto Luoghi con il presidente Germano Pellegrino e la collaborazione della protezione civile di Vallecrosia e degli Alpini, ha effettuato la raccolta presso il Conad Maxi Store di Vallecrosia: 890 kg di cibi a lunga conservazione sono stati consegnati alle parrocchie di Don Bosco e di San Rocco.

I Lions sono soddisfatti ed orgogliosi di poter aiutare tante persone che hanno necessità, in un momento in cui aumenta il numero di coloro che chiedono aiuti primari e ringraziano i direttori dei supermercati per aver dato loro l’opportunità di effettuare un service tanto importante per la comunità.

Infatti, sommando le quantità raccolte la scorsa settimana a Sanremo e Arma di Taggia, 4149 sono i kg di cibi distribuiti. Il motto dei lions We serve ( noi serviamo) è stato messo in pratica con successo. Il service si concluderà sabato 15 febbraio a Bordighera e vedrà impegnato il Lions Club Bordighera Host.