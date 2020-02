L’interior design italiano ha un nuovo punto di riferimento a Monaco, è la boutique “Interiors”

Monaco. Solo in una cornice magica come quella di Montecarlo poteva aprire “Interior”, boutique di interior design, rigorosamente di stile italiano, che sarà inaugurata oggi alle 19 nel Principato in Avenue d’Alsace 5.

Mobili su misura, complementi di arredo, tappezzerie murarie parigine, tessuti pregiati e profumazioni d’ambiente, sono i prodotti di punta in esposizione scelti personalmente dalla titolare, la sanremese Tiziana Ventrella Mannino. La boutique Interiors si presenta come un perfetto connubio di colori e profumi: è una magia entrarci.

L’evento è aperto al pubblico.