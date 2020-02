L’indie-rock sbarca sul palco dell’Ariston con i Pinguini Tattici Nucleari: «“Ringo Starr“ dedicata a una stella minore»

Sanremo. «Un’esperienza stimolante, una sfida con noi stessi in uno dei contesti più complessi con cui un musicista si può rapportare, per noi Sanremo non è una competizione, c’è una bellissima atmosfera con tutti gli altri artisti».

Riassumono così la loro esperienza al 70° Festival di Sanremo i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo indie-rock in gara con il brano “Ringo Starr”: «É una canzone dedicata a una stella minore. Le stelle minori sono stelle luminose e importanti, ma oscurate da altre stelle più grandi e importanti di lui, Ringo Starr lo era, era un grande batterista, ma la storia non lo ricorda come il grande batterista che fu e noi vogliamo rendergli omaggio».

Ieri sera si sono esibiti in un particolare medley: «É stato un grande viaggio cronologico nella storia del Festival da “Papaveri e papere” ad Achille Lauro con “Rolls Royce” dello scorso anno, tutte messe insieme in ordine in modo armonico ed energico».